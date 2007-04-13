Янукович визнав: попри указ Ющенка економіка лізе вгору

Зростання реального валового внутрішнього продукту України (ВВП) в першому кварталі склало 8,6%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, такі дані навів прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні урядового комітету з реформ.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, за підсумками першого кварталу “ми маємо зростання ВВП 8,6%. У нас є попередній розрахунок за минулий місяць - березень, ця динаміка зберігається, і вона навіть поліпшується”.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, зростання реального ВВП в лютому 2007 р. проти аналогічного періоду минулого року склало 7,9%, в січні-лютому - 8,6%.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-лютий склав 87 млрд. 392 млн. грн., за лютий ц.р. - 43 млрд. 284 млн. грн.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2007 році з 4,5% до 5%. Зростання ВВП України за підсумками 2008 року прогнозується МВФ на рівні 4,6%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-березні 2006 року склало 2,4%, в березні - 4% порівняно з відповідними періодами 2005 року.