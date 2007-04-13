«Європа FM» заявляє про тиск на радіостанцію

Радіостанція «Європа FM» просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА та голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА зупинити тиск Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на станцію.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне відкрите звернення розповсюдив програмний директор радіостанції “Європа FM” Олександр ЛІРЧУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він повідомив, що радіостанція «Європа FM» нещодавно отримала два попередження від Нацради у зв’язку із невиконанням вимоги про 50%-ву квоту наповнення ефіру українським продуктом. На його переконання, ця вимога руйнує формат станції.

Він додав, що зараз є загроза скасування ліцензії на мовлення.

“Найбільш поширеним порушенням, за яке сьогодні Нацрада вирішує карати неугодні їй радіостанції, є порушення вимог наповнення радіоефіру творами українських авторів і виконавців. При цьому ні чинне законодавство, ні внутрішні акти Нацради не надають відповіді, які саме твори слід вважати українськими, як відрізняти українські твори від не українських, і що саме має робити радіостанція для того, щоб дотримуватись цієї норми закону”, йдеться у зверненні.

Автори звернення відзначають, що 24 стаття Конституції забороняє встановлення будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного походження або місця проживання, тобто телерадіоорганізація не має права надавати перевагу творам тільки тих осіб, які проживають на території України або які є етнічними українцями.

“Натомість вільне, нічим не обґрунтоване трактування вимог законодавства призводить до того, що за звичайне виконання радіостанцією вимог Конституції Нацрада може таку телерадіоорганізацію притягнути до відповідальності, включаючи позбавлення ліцензії на здійснення права мовлення”, наголошується в документі.

Автори звернення заявляють, що радіостанція вдаватиметься до всіх законних заходів, включаючи проведення мирних акцій протесту, з метою недопущення представниками Нацради здійснювати у напружений для України час переділ радіочастот за власним бажанням.

Звернення відкрите для підписання іншими радіостанціями.