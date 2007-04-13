Янукович: цей Конституційний суд треба розпускати

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Конституційний Суд треба буде розпускати, якщо він не зможе приймати рішення, чи потрапить під вплив якоїсь політичної сили.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав, відповідаючи на запитання польських ЗМІ.

“Якщо ми переконаємося, що Конституційний Суд не здатний приймати рішення і він перебуває під впливом тієї чи іншої політичної сили, ми повинні прийняти тоді рішення розпустити цей Конституційний Суд”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він підкреслив, що після розпуску Конституційного Суду, якщо політики приймуть таке рішення, “безумовно, постане питання іншого рішення – дострокових виборів”. “Але на яких умовах?” – зазначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідно привести у відповідність Закон „Про вибори”. Далі – привести у відповідність до Закону „Про ЦВК” діяльність ЦВК. “Тобто здійснити підготовчі заходи. І, умовно кажучи, взяти на ці підготовчі роботи термін часу. При виконанні цих умов по всіх напрямках: зміна до Закону „Про вибори”, приведення у відповідність ЦВК і т.д. тобто цей пакет буде виписаний. Виборів ми не боїмося, ми готові до будь-яких виборів. Ніяких проблем в цьому немає. Але нам треба, щоб вибори відбувались тільки у правовому полі. Якщо правове поле відсутнє, ми це повинні визнати, відсутнє, що гальмується робота Конституційного Суду. Треба, щоб Генеральна прокуратура тут працювала – хто її гальмує і чому. Далі. Цей Конституційний Суд треба розпустити. Генеральна прокуратура повинна довести цю справу до кінця – хто загальмував роботу Конституційного Суду, хто винний – політики чи самі судді. І далі приймається політичне рішення. Якщо Конституційний Суд нездатний працювати, приймається політичне рішення про дострокові вибори, але при цьому умови – приведення Закону „Про вибори”, як кажуть, до вимог. Далі – ЦВК у відповідності із Законом „Про ЦВК”. І інші умови. Все виконується, і тоді ми бачимо термін проведення дострокових виборів. Якщо це буде зроблено швидко, за тиждень ми виконаємо умови, то умовно кажучи, до цього тижня додати ще два місяці і тоді ми побачимо дату проведення виборів. Якщо неможливо - місяць, тоді ще додати до місяця, тоді це буде через три місяці. Тобто це не проблема, але якщо Конституційний Суд здатний працювати, він повинен дати відповідь: здатний він працювати чи ні сьогодні. Якщо здатний, тоді ми почекаємо, коли буде рішення”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим він зазначив, що готовий чекати на рішенні КС півроку і навіть рік. А якщо Конституційний Суд визнає указ Президента конституційним, “тоді ми будемо йти на вибори, всі”. “Якщо він визнає, що указ Президента – неконституційний, тоді Президент також буде йти на вибори, тобто тоді будуть дострокові президентські вибори і тоді прийматиметься політичне рішення про позачергові парламентські та позачергові президентські вибори і всі йдемо на вибори, обираємося і проходимо чистилище, те, про яке говорив Президент, через український народ. Всі проходять чистилище”, - вважає прем’єр.

Також В.ЯНУКОВИЧ заявив, що якщо указ Президента визнають неконституційним, він буде перший, хто буде захищати Президента. “На нього багато хто буде нападати, а я його буду захищати”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.