США: жодна країна не може оздоровити економіку шляхом девальвації

Розвинені країни пообіцяли вжити всіх зусиль, щоб уникнути потенційно небезпечної девальвації валюти. На зустрічі в м.Кенджув (Південна Корея) голови фінансових відомств країн "Великої двадцятки" також висловили намір проводити політику, спрямовану на зниження глобальних дисбалансів, які загрожують світовій економіці, передає Associated Press.

Напередодні з подібною заявою виступив голова американського мінфіну Тімоті Гайтнер, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Він пообіцяв, що США не девальвуватимуть долар заради експортерів. При цьому додавши, що жодна країна в світі не зможе оздоровити економіку шляхом девальвації. Експерти зауважують, що своїм виступом міністр перервав мовчання американської влади щодо падіння долара. Побоювання можливої девальвації американської валюти з`явилися відносно недавно, мірою того як інші держави послаблюють свої національні валюти, намагаючись підтримати експортерів.

У комюніке за підсумками зустрічі фінансової "двадцятки" міністри фінансів і глави центробанків G20 рекомендували лідерам своїх країн, які зустрінуться в Сеулі в листопаді цього року, зробити пріоритетним напрямком питання фінансового регулювання.

Зокрема зазначено, що необхідно "вжити заходів з підвищення стандартів на національному і міжнародному рівні, так, щоб національна влада послідовно здійснювала перехід на світові стандарти", що забезпечить рівні умови і дасть змогу уникнути фрагментації ринків, протекціонізму та регулятивного арбітражу.

Крім того, "фінансова двадцятка" пропонує "великій двадцятці" схвалити рішення щодо розробки стандартів "Базель III", схвалити рекомендації Ради з фінансової стабільності збільшити інтенсивність і ефективність нагляду на фінансових ринках, а також затвердити принципи, процедури і терміни реалізації заходів з пом`якшення ризиків, пов`язаних з роботою системно значущих фінансових інституцій і з вирішенням проблеми компаній, які "завеликі, щоб збанкрутіти".

"Ми домовилися внести до порядку денного Сеульського саміту подальшу роботу за принципами макропруденціальної політики", - цитує комюніке РІА "Новости".

При цьому передбачається активізувати діяльність у таких галузях, як пошук і розвиток інструментів пом`якшення наслідків великих притоків капіталу; реформа фінрегулювання в країнах з ринками, що формуються, з урахуванням їх позитивної динаміки, тіньова банківська система і прозорість фінринків.

Також міністри фінансів наголосили, що "відновлення світової економіки продовжується, хоча воно вразливе і нерівномірне". "Зростання економіки було високим у багатьох країнах з ринками, що формувалися, але його темпи залишаються скромними в багатьох країнах з розвиненою економікою", - зазначається в комюніке.

Фінансова G20 наголошує, що "ризики залишаються, і відрізняються від країни до країни і від регіону до регіону, проте, враховуючи високу взаємозалежність між нашими країнами в глобальній економічній і фінансовій сферах, неузгоджені дії призведуть до погіршення результатів для всіх".