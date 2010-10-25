Директор держпідприємства попався на хабарі у 19 тисяч

У Миколаївській області під час отримання хабара в розмірі 19 тис. грн. затриманий директор державного підприємства.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках з громадськістю Управління МВС України в Миколаївській області, хабар давався керівникові за сприяння в отриманні першочергового права в період проведення торгів. Затримання провели працівники служби по боротьбі з економічними злочинами обласної міліції.

Під час обшуку правоохоронці вилучили документи і речі, які можуть свідчити про злочинну діяльність затриманого.

За цим фактом слідчим відділом прокуратури Миколаївської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара у великому розмірі посадовцем). Проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.