Чоловік намагався здійснити акт самоспалення в ліжку
13:01, 14 квітня 2007Суспільство
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Про це повідомляє кримське МНС
У Сімферопольському районі Криму 39-річний чоловік спробував здійснити акт самоспалення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, житель сімферопольського смт Гвардійське намагався здійснити суїцид, перебуваючи в кімнаті, в своєму ліжку. Кримчанин облився легкозаймистою речовиною (спиртом) і підпалив сам себе. В результаті цього чоловік одержав опіки 80% тіла. Постраждалого було доставлено в опікове відділення 6-ої міської лікарні Сімферополя.
На місце події виїжджали працівники міліції й прокуратури.
Про причини, що спонукали кримчанина здійснити спробу самоспалення, МНС Криму не повідомляє.
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