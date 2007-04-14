Чоловік намагався здійснити акт самоспалення в ліжку

У Сімферопольському районі Криму 39-річний чоловік спробував здійснити акт самоспалення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, житель сімферопольського смт Гвардійське намагався здійснити суїцид, перебуваючи в кімнаті, в своєму ліжку. Кримчанин облився легкозаймистою речовиною (спиртом) і підпалив сам себе. В результаті цього чоловік одержав опіки 80% тіла. Постраждалого було доставлено в опікове відділення 6-ої міської лікарні Сімферополя.

На місце події виїжджали працівники міліції й прокуратури.

Про причини, що спонукали кримчанина здійснити спробу самоспалення, МНС Криму не повідомляє.