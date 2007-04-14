У ”прохідному списку” БЮТ будет близько 50 нових імен

Заступник голови Верховної Ради України V скликання Микола ТОМЕНКО прогнозує, до першої десятки виборчого списку Блоку Юлії Тимошенко увійдуть члени партії "Реформи і порядок" та лідер об’єднання "Європейська платформа" Микола КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляє “5-й канал”, про це М.ТОМЕНКО сказав під час робочої поїздки до Чорнобильської зони.

За його словами, до прохідної частини списку потрапить близько 50 нових прізвищ. Зокрема, багато позапартійних та членів партій, які не входять до БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Києві в Українському домі відбудеться міжпартійний з`їзд БЮТ.