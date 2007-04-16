На Київщині двоє людей потонули в Дніпрі

Біля м. Українка Обухівського району Київської області вчора ввечері двоє людей потонули в р. Дніпро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, човен, в якому було 4 осіб, перевернувся на відстані 100 м від берега, в результаті чого 2 людей потонули. Ще двох людей врятували працівники Київської обласної рятувально-водолазної комунальної служби.