На Київщині двоє людей потонули в Дніпрі

09:18, 16 квітня 2007
Суспільство
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Трагедія сталася  в Обухівському районі

Біля м. Українка Обухівського району Київської області вчора ввечері двоє людей потонули в р. Дніпро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, човен, в якому було 4 осіб, перевернувся на відстані 100 м від берега, в результаті чого 2 людей потонули. Ще двох людей врятували працівники Київської обласної рятувально-водолазної комунальної служби.

 

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