Позичальників можна буде виселяти з квартир навіть з малолітніми дітьми?

Найближчим часом до парламенту буде внесений законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг», який серед іншого передбачатиме можливість виселення людей із помешкання, включно із малолітніми дітьми, у випадку, якщо нерухомість була придбана за кредитні кошти. Про це 28 жовтня заявив один з авторів законопроект народний депутат Юрій Полунєєв під час засідання Фінансового прес-клубу, пише "Дзеркало тижня".

Водночас нардеп додав, що відбуватися це зможе тільки за рішення суду та за умови надання нового постійного житла для тих, кого виселяють.

«Якщо залишити норму, що сім’я може бути висилена із житла та не передбачити, яким чином і де ця сім’я буде існувати, то можливості проходження такого законопроекту через парламентську залу дорівнюють нулю. Не справа законодавця передбачити звідки, з яких ресурсів забезпечувати житлом. Це буде за рішенням суду. Суд буде визначати, що, наприклад, певний муніципалітет має забезпечити соціальним житлом людину, яка має бути виселена», — зазначив депутат.

Серед потенційних законодавчих нововведень, озвучених Ю. Полунєєвим, які б укріпили прав споживачів фінансовий послуг, — заборона всіх споживчих кредитів в іноземній валюті; прописування в кредитному договорі всіх елементів вартості кредиту (послуги, страхування, комісії тощо); можливість дострокового повернення кредитів без додаткових санкцій тощо.

До ідеї, зокрема, забезпечення «виселенців» з житла хай і гіршим, але все-таки придатним для проживання помешканням негативно поставився голова правління банку «Фінанси та кредит» Володимир Хливнюк. Банкір переконаний, що цим шляхом «ми йдемо у царину популізму», тому що «безвідповідальна людина буде ходити в банки до своїх друзів та брати кредит незліченну кількість разів, щоб просто отримати житло від держави».