Шахраї на Лексусах і Порше «доїли» на дорогах водіїв

У Києві порушено кримінальну справу проти затриманих шахраїв, які навмисно створювали дорожньо-транспортні пригоди і вимагали від водіїв грошові компенсації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, стосовно підозрюваних слідчим відділом УБОЗ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених статтею 190 частина 2 (шахрайство) та статтею 309 частина 2 (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як повідомив начальник УБОЗ ГУ МВС України в місті Києві Олександр ПЛУЖНИК, до складу угруповання входили громадяни Узбекистану, Росії та України. За його словами, зловмисники з метою отримання грошової винагороди навмисно створювали ДТП на території міста Києва та інших регіонів України, зокрема, Харкова та Дніпропетровська. У своїй діяльності шахраї використовували дорогі іномарки «Мерседеси», «Лексуси», «Порше». Найчастіше в їхнє поле зору потрапляли водії, які невпевнено почувають себе на дорозі. Шахраї оцінювали ситуацію і починали переслідувати обрану машину.

Один з варіантів афер мав приблизно такий вигляд: автомобіль їде по дорозі, в цей час його наздоганяє іномарка, з якої водію махають рукою, вимагаючи зупинитись. Водій виходить з машини і дізнаєтесь від іншого водія, який підійшов до нього, що декілька хвилин тому він його “підрізав”. Доказом його слів є подряпаний бампер дорогої іномарки, а на кузові автомобіля зупиненого водія слід тієї самої аварії. При цьому у повідомленні зазначається, що за допомогою наждачного паперу пошкодити фарбу на авто можна за лічені секунди, що й робить спільник шахрая, поки той розбирається з водієм. Псевдопостраждалий тисне на водія зупиненого автомобіля і стверджує, що страхова компанія не відшкодує йому збитків і потрібно заплатити за ремонт його авто. Як правило, такий психологічний тиск призводив до бажаного для шахраїв фіналу. Суми, які віддавалися шахраям, іноді становили 5-10 тисяч доларів США, зазначили в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю.

УБОЗ ГУ МВС України в місті Києві просить водіїв, які стали жертвами дорожніх аферистів, зателефонувати до чергової частини столичного УБОЗ.