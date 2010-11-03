НБУ вирішив ліквідувати банк

Національний банк України (НБУ) відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації банку "Синтез", повідомляється на сайті регулятора.

«Із 3 листопада 2010 року припинено повноваження тимчасового адміністратора банку Євгена ЧЕЧИЛЯ, правління (ради директорів), ради та загальних зборів банку. Ліквідатором ПАТ АБ «Синтез» призначено службовця Національного банку України Олександра БОЛДИРЄВА», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Нацбанк своєю постановою №263 від 8 червня ц.р. призначив тимчасову адміністрацію в банку «Синтез» із 9 червня по 8 грудня 2010 року.

Довідка УНІАН. АБ «Синтез» зареєстровано в 1993 р.

Станом на 1 жовтня ц.р. банк займав 161 місце з 176 банків за обсягом активів, які на зазначену дату становили 160,937 млн. грн.

За підсумками січня-вересня ц.р. збиток банку "Синтез" становив 206,817 млн. грн.

За даними НБУ, основними акціонерами банку є: ТОВ «Преміум-плюс» - 24,96% і фізособа Олександр ЛОЙФЕНФЕЛЬД - 74,9192% акцій.