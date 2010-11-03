Прикордонників переведуть до складу МВС

Прикордонна служба після реформування перебуватиме у складі Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ під час робочої зустрічі з делегацією Європарламенту на чолі з Павелом КОВАЛЕМ.

Міністр зазначив, що підпорядкування передбачається здійснити в процесі реформування прикордонної служби.

А.МОГИЛЬОВ підкреслив, що тема безвізового режиму між Україною та ЄС дуже важлива. Враховуючи те, що на МВС України покладено основні завдання з реалізації міграційної політики, міністерство приділяє цій роботі значну увагу.

За його словами, на сьогодні є два найважливіших завдання щодо реформування цієї сфери – запровадження паспортів з біометричними даними власника та адаптація українського законодавства до європейських вимог. А.МОГИЛЬОВ повідомив, що наразі на розгляді у Верховній Раді перебуває кілька законопроектів, пов‘язаних з питаннями запровадження безвізового режиму.

Він також наголосив, що Україна готова переймати європейський досвід запровадження умов щодо переходу на безвізовий режим.

У ході зустрічі П.КОВАЛЬ подякував А.МОГИЛЬОВУ за роботу МВС України із забезпечення умов безвізового режиму та євроінтеграційних процесів.

П.КОВАЛЬ наголосив на важливості підготовчих етапів до запровадження безвізового режиму. За його словами, наразі вже практично готовий документ, який стане своєрідним планом дій українців на шляху до запровадження безвізового режиму, визначить порядок поетапних дій на цьому шляху.

”Найважливіше для нашої делегації - обговорити тему безвізового режиму. Наразі ми готуємо останню версію документа, сподіваємося завтра разом з нашими українськими колегами закінчити цю роботу”, - наголосив П.КОВАЛЬ.

За його словами, цей документ буде корисним в роботі і МВС, і міністра, адже ним буде виписано основні завдання на шляху до запровадження безвізового режиму.

Крім того, в ході зустрічі сторони обговорили ряд питань, зокрема, пов‘язаних з дотриманням права на свободу слова, забезпечення правопорядку під час виборчої кампанії.