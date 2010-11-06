З Ужгородського виборчкому вночі намагалися викрасти бюлетені?

Невідомі особи в ніч з 5 на 6 листопада атакували Ужгородську міську територіально-виборчу комісію і вчинили спробу викрадення бюлетенів по кількох мажоритарних виборчих округах по виборах до обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ввечері 5 листопада в Ужгородській МВК відбувалося запаковування належним чином бюлетенів та складання протоколів, тривало підбиття підсумків. Під час цієї процедури в приміщенні були присутні кандидати в депутати та журналісти.

«Саме в цей час надійшло повідомлення з обласної ТВК про те, що бюлетені по мажоритарному округу № 9 (Ужгород) до обласної ради спотворені, оскільки до списку була включена особа, яка у день голосування не була кандидатом. Відмітки «вибув» на прізвищі цієї людини не було проставлено, за неї голосували», - прокоментував кандидат в депутати й діючий депутат Закарпатської обласної ради Олександр СОЛОНТАЙ.

За його словами, міська виборча комісія після отримання такої інформації, а також на підставі численних заяв про підкуп виборців повинна була скласти відповідні протоколи та ухвалити рішення про проведення нових виборів по мажоритарному округу № 9. «Таке ж рішення мало бути ухвалене і по мажоритарному округу № 8 до обласної ради, бо по ньому також ще 1 листопада надійшли заяви з проханням перерахунку голосів та зі скаргами на численні порушення виборчого процесу», - уточнив кандидат в депутати Олег МУРТАЗІН.

Проте, за його словами, міська ТВК не ухвалила жодних рішень щодо цієї скарги.

Натомість на мить, коли ще протоколи не були складені, секретар міської ТВК покинув приміщення і разом зі сторонніми особами (що є порушенням законодавства) раптово почав виносити пачки бюлетенів з приміщення МВК і завантажувати їх до автомобіля, який є власністю керівника обласної організації Комуністичної партії.

Міліція не перешкоджала цим діям, оскільки, за їхніми поясненнями кореспонденту УНІАН, «…подумали, що якщо завантажує бюлетені секретар МВК, то має на це право».

Це порушення припинили самі кандидати в депутати: вони змусили секретаря ТВК повернути всі пачки з бюлетенями до приміщення ТВК. Такі дії відбувалися із застосуванням сили, упаковки були пошкоджені. «Таким чином відбулося порушення запакування виборчої документації, що також є приводом для можливих фальсифікацій та причиною для проведення нових виборів», - прокоментував О.СОЛОНТАЙ.

Наразі приміщення міської ТВК опечатане міліцією. Підсумки по Ужгороду по мажоритарних округах не підбито й не передано до обласної ТВК. Таким чином, результатів виборів до Закарпатської обласної ради наразі ще немає.