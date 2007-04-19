Блохін бачив, як Ющенко шокував УЄФА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує найближчим часом зібрати оргкомітет з підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з членами делегації України, які представляли нашу країну на відбірковому тендері, - президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ, радником Президента України Віталієм КЛИЧКОМ та головним тренером національної збірної команди України з футболу Олегом БЛОХІНИМ.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що це - надзвичайна подія, і він щасливий від рішення УЄФА. Він також назвав перемогу України і Польщі унікальним позитивом. Президент переконаний, що це принесе нашій країни не лише матеріальну вигоду – за оцінками експертів, більше 3 млрд. доларів - а найголовніше: це дасть змогу більш глибокої інтеграції України до європейської спільноти.

«Це додатковий стимул, щоб мільйони разів повторювалось слово «Україна» в усіх європейських кабінетах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Г.СУРКІС погодився з Президентом, що не можна «почивати на лаврах», оскільки це може призвести до негативних наслідків, аж до відміни рішення. Але він переконаний, що цього не станеться. Г.СУРКІС висловив упевненість, що політична еліта, бізнес, все суспільство об’єднається навколо проведення чемпіонату.

В.КЛИЧКО, у свою чергу, наголосив, що ця подія ще не оцінена в Україні. Він розповів, до якого «вибуху» призвів Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині 2006 року. За його словами, це дійсно об’єднало країну.

Всі присутні висловили сподівання, що Євро-2012 об’єднає і Україну.

О.БЛОХІН пообіцяв, що це буде один із кращих чемпіонатів Європи з футболу.

Також у ході зустрічі члени української делегації наголошували на важливій ролі приїзду на презентацію президентів України та Польщі. «Для них (УЄФА – УНІАН) це був шок», - сказав О.БЛОХІН. А на думку Г.СУРКІСА, це продемонструвало, що найвищі посадові особи держави зацікавлені у проведенні такого чемпіонату в їхніх країнах і виступають гарантами належної організації і проведення цього заходу.

Президент України В.ЮЩЕНКО також подякував делегації за величезну роботу. Особлива подяка у ході зустрічі звучала на адресу Г.СУРКІСА.