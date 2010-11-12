В Одесі підпалили джип начальника МРЕВ

В Одесі міліція порушила і розпочала розслідування кримінальної справи за фактом навмисного підпалу автомобіля начальника Міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу (МРЕВ).

Як передає кореспондент УНІАН, вибух стався на парковці біля супермаркету близько 3-ї години ночі 11 листопада. Камери відеоспостереження магазина зафіксували двох чоловіків, які підклали вибухівку під колесо і облили джип бензином. За словами вибухотехніків, спочатку позашляховик загорівся, а потім від високої температури під днищем спрацював невідомий вибуховий пристрій.

Власника автомобіля, який пов`язує підпал з своєю професійною діяльністю, поряд не було.