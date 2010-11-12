Батькам, які хотіли продати власну 3-місячну дитину, дали 8 років

У Тернопільській області батьків, які хотіли продати власну 3-місячну дитину, засуджено до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, відповідне рішення прийняв Гусятинський районний суд.

Батьки хотіли продати дитину за 15 тис. грн. У матері вже є 4 дітей. За неналежний догляд за ними жінку позбавили материнства, після чого із Хмельницької області вона переїхала на Тернопільщину, де познайомилась з чоловіком. У березні 2010 року в них народилася дівчинка, однак немовля жінка забирати з лікарні відмовилися, пояснивши, що не має доходів для догляду за дитиною. Невдовзі працівники обласного відділу кримінальної міліції у справах дітей дізналися, що чоловік і жінка намагаються продати дівчинку. Під час отримання грошей від покупця зловмисників затримали правоохоронці.

Щодо батьків було порушено кримінальну справу за ст. 149 ч. 3 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).