Табачник збирається робити спільний посібник з історії ще й з Литвою

Україна і Литва мають намір створити спільний посібник з історії для вчителів.

Про це заявив в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Відповідаючи на питання, чи не домінуватиме в українсько-російському навчальному посібнику з історії російський погляд на історію, Д.ТАБАЧНИК сказав: «Ні, не буде». За його словами, хороший вчитель історії повинен бути знайомий з поглядами як українських, так і російських істориків.

Міністр зазначив, що Рада Європи пропонує свою експертну і фінансову підтримку для створення українсько-російського посібника з історії. За його словами, Рада Європи підтримує також створення російсько-білоруського і українсько-білоруського посібника.

«Ми звернулися до польських колег. Поки відповіді немає, але з Литвою є домовленість про те, що ми робитимемо для вчителів історії українсько-литовський матеріал, книгу, навчальний посібник для вчителів», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.