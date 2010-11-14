Підстав для підвищення цін на хліб у Сумах немає

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Сумській області порушило справу проти Охтирського хлібокомбінату і 6 підприємців-виробників хліба в Сумській області за ознаками антиконкурентних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Сумського відділення АМКУ, було виявлено, що в липні-серпні дане підприємство і підприємці встановили однакові роздрібні оптові ціни на хліб і хлібобулочні вироби.

Розслідування у справі продовжується.

Як повідомляв УНІАН, голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ гостро відреагував на спроби виробників хліба підвищити ціну на свою продукцію. «Цього року в Сумській області зібрано 1,5 млн. тон зерна, зокрема 500 тисяч тон пшениці, що є гарантією продовольчої безпеки регіону. В області створено тримісячний запас зерна – 45 тисяч тон, а тому підстав для підвищення ціни на хліб немає», – підкреслив губернатор.

Ю.ЧМИРЬ доручив державній інспекції з контролю над цінами в Сумській області і територіальному відділенню Антимонопольного комітету тримати дану ситуацію на контролі.