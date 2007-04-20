У поїзді Москва-Сімферополь знайшли частини вертольота

Спільна прикордонно-митна оглядова група затримала на залізничному вокзалі Харкова провідницю поїзда „Москва-Сімферополь”, яка сховала у вагоні різноманітної контрабанди на суму близько 44 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Державної прикордонної служби України, жінка максимально використала технічні особливості свого вагона, заповнивши усі вільні порожнини. Залізничниця везла понад 300 кілограмів різноманітних приправ, а також матраци, сувеніри, косметичні засоби, медичні препарати, книги журнали й інші товари широкого вжитку на суму близько 44 тис. грн.

Крім зазначених товарів, провідниця перевозила й деталі гелікоптерів - шланги, гідродатчики, резистори, щітки генератора, насоси, навіть паливний бак - усього 19 найменувань запчастин.

Для того, щоб розмістити усю контрабанду у вагоні, провідниця використала не тільки його конструктивні порожнини, а вільні рундуки для багажу.