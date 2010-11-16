Вчитель добирав хлочиків для порнозйомок

У Миколаївській області працівники міліції викрили угруповання, до складу якого входив вчитель, яке залучало підлітків до порновідеосесій, що розміщувалися в Інтернеті.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у процесі документування встановлено, що один із підозрюваний працює вчителем інформатики в одній зі шкіл м. Одеса. Він впродовж 2006-2010 років займався виготовленням дитячої порнографії та примушував дітей до участі у створенні порнографії (гей-педофілія).

Крім того, у листопаді цього року за матеріалами дослідчої перевірки відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу за фактом виготовлення, зберігання з метою розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію, розміщену на одному з Інтернет-сайтів.

Особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, під прикриттям легальної діяльності, а саме, працюючи директором одного з благодійних фондів, займалася підбором та вербуванням малолітніх і неповнолітніх хлопчиків для залучення їх у створення забороненого відео за їх участю. Так, у соціальній мережі підозрюваний створив обліковий запис, де розмістив відеоролік із дитячою порнографією, в якому «рухомим рядком» вказав номер свого мобільного телефону та запрошення до спонсорства у створенні дитячої порнографії. Прикриваючи свою злочинну діяльність, із вказаного номеру мобільного телефону він здійснив переадресацію на інший номер мобільного телефону. Подальшими заходами встановлено, що у розділі ,,Відео” даного облікового запису знаходиться понад 500 відеозаписів різного характеру, серед яких – вісім відеороліків, зміст яких відноситься до дитячої порнографії.

Крім того, при проведенні заходів встановлено, що підозрюваний спільно з 41-річним та 22-річним мешканцями Миколаївської області займались розбещенням неповнолітніх, насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. Слідчо-оперативною групою вже встановлено чотири факти насильницького задоволення статевої пристрасті.

У листопаді цього року за цим фактом порушено кримінальні справи та встановлені епізоди за ознаками ч. 3 ст.153 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться подальша перевірка за фактами звідництва малолітніх для розпусти. Встановлюються малолітні потерпілі (вже встановлено 16 дітей) та особи, причетні до наруги над малолітніми, – встановлено п’ять осіб.

У ході санкціонованих обшуків вилучено беззаперечні речові докази: вісім DVD та дев’ять відеокасет із дитячою порнографією, комп’ютерну техніку, за допомогою якої фігуранти виготовляли відео, 49 анкет вищевказаного благодійного фонду з фотографіями дітей, 15 грамів подрібненої речовини рослинного походження темно-зеленого кольору (направлена на експертизу).

Усі особи, які підозрюються у скоєнні злочину, заарештовані та утримуються в СІЗО Миколаєва.