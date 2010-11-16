Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9460/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2557/60, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,8130/10,8235. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3608/10 (понеділок — 1,3634/36).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.