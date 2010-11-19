Експерти шоковані відмовою від програми "Корвет"

Призупинення фінансування державної цільової програми зі створення корабля класу «корвет» для Військово-морських сил Збройних сил України може мати негативні наслідки для співпраці з Європейським Союзом.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Дмитро БОГДАНОВ.

«Остання заява директора Департаменту фінансів Міноборони Івана МАРКА, а також опубліковане в пресі інтерв`ю міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ щодо фінансування і перспективи реалізації програми розвитку озброєння і військової техніки викликала шок в експертному середовищі України, а також абсолютне нерозуміння європейських експертів, які були раніше залучені до реалізації програми «Корвет», - сказав він.

Експерт нагадав, що затверджений технічний проект передбачає значну участь європейських партнерів у створенні корабля класу «корвет» для ВМС України. «Не можна сказати, що цей корабель необхідний Україні як повітря, але за умови відсутності його до 2018 року ВМС взагалі можуть залишитися без боєздатних кораблів», - спрогнозував можливі наслідки уповільнення реалізації програми «корвет» Д.БОГДАНОВ.

За словами експерта, враховуючи те, що на будівництво одного корабля йде близько двох років, у разі реалізації цієї програми проблема була б розв`язана, але сьогодні говорити про це не доводиться.

«Участь європейських компаній у програмі «Корвет» була визначена як 60 на 40, проте у вартості проекту, з урахуванням дорогої європейської зброї, яка, до речі, ніколи в Україні не розроблялася і не вироблялася, частка європейських виробників фактично становить більше половини! Відповідно, «Корвет» був більше міжнародним проектом і має іміджеве значення для України, як держави, яка прагне до Європейського Союзу», - відзначив Д.БОГДАНОВ.

Експерт упевнений, що якщо раніше узяті на себе Україною зобов`язання щодо проекту не будуть виконані, це негативно позначиться на взаємовідносинах України з країнами Євросоюзу. У зв`язку з цим Д.БОГДАНОВ нагадав, що в реалізації програми беруть участь підприємства Франції, Німеччини та Італії. «Тобто провідні економічно розвинені країни Європи так чи інакше були задіяні в цьому проекті, і їх вплив на європейську політику досить великий. І, відповідно, якщо ми ігноруватимемо їх інтереси, то з нами можуть просто перестати співробітничати», - констатував експерт ЦДАКР.

При цьому Д.БОГДАНОВ відзначив, що, незважаючи на припинення фінансування, юридично поки немає жодних змін у цій програмі. «Корвет» розробляється відповідно до постанови Кабінету міністрів, яку ніхто ще не скасовував», - сказав він.

Експерт підкреслив, що фінансування розробки «корвета» - це не спроба забезпечити ВМС кораблями, а в першу чергу підтримка реального сектора економіки, зокрема тих виробництв, які ще залишилися в Україні і можуть дозволити країні зберегти своє місце на світовому ринку озброєння і військової техніки.

«Проаналізувавши заяву генерала МАРКА, можна сказати, що якщо програму буде відновлено в кращому разі після 2014 року, то це буде провалом в економіці протягом практично п`яти років», - вважає Д.БОГДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту фінансів Міністерства оборони І.МАРКО заявив, що уряд припиняє фінансування державних програм зі створення корабля класу «корвет», літака Ан-70 та модернізації вертольотів.

У свою чергу, міністр оборони М.ЄЖЕЛЬ висловив думку, що державна програма створення корабля класу «корвет» для ВМС України потребує перегляду, тому що створювалася під “натовську зброю”.