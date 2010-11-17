Міністр повідомив Януковичу, що корветів і вертольотів не буде

Уряд призупиняє фінансування державних програм зі створення корабля класу «корвет», літака Ан-70 та модернізації вертольотів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван МАРКО на брифінгу у Києві.

Оприлюднюючи прогнозовані показники державного бюджету, які будуть виділені Міноборони у 2011 році на розвиток озброєння і військової техніки, він наголосив: «На розвиток озброєння уперше ми спрямовуємо 1,7 млрд. грн. Правда, цей ресурс не стосується програм «Гелікоптер», «Корвет», а також «Ан-70».

І.МАРКО зауважив, що міністр оборони поінформував про тимчасове припинення фінансування цих державних програм Президента України.

Директор департаменту фінансів Міноборони водночас висловив сподівання, що фінансування цих програм розпочнеться з 2013-2-14 років.

«Ми програми не зупиняємо, але призупиняємо фінансування», - уточнив він.

І.МАРКО повідомив, що програма створення українського багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан» буде продовжена.

Він також поінформував, що у 2011 році у повному обсязі будуть забезпечені видатки на закупівлю 30 українських модернізованих танків «Булат» і 10 новітніх вітчизняних танків «Оплот».

«Президент поставив завдання, що 10 танків «Оплот» до 20-ї річниці Незалежності України мають бути у строю», - підкреслив І.МАРКО.