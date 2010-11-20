СКМ наступного року завершить злиття своїх банків

Злиття «Донміськбанку» і «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) завершиться наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор із розвитку бізнесу компанії СКМ Ілля АРХИПОВ сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Злиття банків – це технологічно складний процес, і ми плануємо завершити його в середині наступного року», – сказав І.АРХИПОВ.

За його словами, 10 листопада 2010 року на зборах акціонерів обох банків було ухвалено рішення про приєднання «Донміськбанку» до ПУМБу, що «має значно підвищити ефективність нашого банківського бізнесу, збільшити масштабність банку та його надійність».

Характеризуючи в цілому ситуацію з розвитком банківського бізнесу компанії СКМ, І.АРХИПОВ зазначив, що з 2005 по 2009 рік «сумарний і актив, і капітал банків збільшився більш ніж у чотири рази, й на сьогодні сумарний актив становить близько 25 млрд. грн.».

Також І.АРХИПОВ зазначив, що банки компанії СКМ загалом успішно подолали ті кризові проблеми, які були недавно в банківському секторі країни.

«Наші банки практично самостійно, без допомоги акціонерів, справилися з кризою, не потребуючи додаткових капіталів від акціонерів. Банки провели велику реструктуризацію боргів на початку року на більш ніж 500 млн. дол.», – зазначив І.АРХИПОВ.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління ПУМБу Костянтина ВАЙСМАНА, об`єднання ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) і "Донміськбанку" планується завершити в другій половині 2011 року. При цьому К.ВАЙСМАН зазначив, що прийнято рішення про те, що він залишиться на посаді голови об`єднаного банку.

Нагадаємо, у вересні ц.р. наглядові ради ПУМБу і "Донміськбанку" рекомендували акціонерам банків об`єднати два банки в один шляхом приєднання "Донміськбанку" до ПУМБу.

У листопаді ц.р. ПУМБ узгодив зі своїми кредиторами, учасниками синдикованого кредиту на суму 237 млн. дол. і утримувачами єврооблігацій на суму 257,4 млн. дол., факт об`єднання двох банків.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України й займає 13-е місце за рівнем активів, обсяг яких на 1 жовтня 2010 року становив 18,744 млрд. грн.

АТ «Донміськбанк» – правонаступник «Акцептбанку» (Донецьк), на сьогодні входить до групи великих банків і за обсягом активів (9,869 млрд. грн.) займає 23-е місце серед 176 банків України.

СКМ є головним акціонером в обох банках.

Компанія СКМ володіє й управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері ритейлу і нерухомості.

До групи СКМ входять компанії "Метінвест Холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", ТРК "Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український Ритейл" та інші.

100% акцій ЗАТ «СКМ» належать Рінату АХМЕТОВУ.