Швидкісний рух потягів між Україною і Росією буде введено в три етапи

Швидкісний рух пасажирських потягів між Україною і Росією буде введений у три етапи. Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», про це домовилися фахівці «Укрзалізниці» і ВАТ "РЖД" під час чергового засідання спільного російсько-української робочої групи з організації швидкісного і високошвидкісного руху.

Делегацію від «Укрзалізниці» очолив перший заступник генерального директора Микола СЕРГІЄНКО, від ВАТ "РЖД" - старший віце-президент Валентин ГАПАНОВІЧ.

Фахівці доріг продовжують опрацьовувати організаційні, технічні і технологічні питання, пов’язані з впровадженням швидкісного руху на напрямку Москва – Київ і скороченню часу проходження до Сімферополя і Сочі.

Зокрема, вони домовилися, що на першому етапі впровадження швидкісного сполучення в 2011 році буде організовано прискорений рух пасажирських потягів на напрямку Москва-Київ і виконана робота для зменшення часу руху потягів за рахунок скорочення прикордонно-митних операцій у пунктах переходу.

На другому етапі в 2012-2013 рр. буде організовано швидкісний рух денних потягів на напрямку Москва-Київ і в 2012 р. - окремих потягів на напрямі Москва-Харків. На третьому – розпочато швидкісний рух на напрямку Москва - Харків - Адлер, Москва - Харків - Сімферополь.

Під час засідання спільної робочої групи фахівці «Укрзалізниці» і ОАО "РЖД" розглянули пропозиції щодо оптимального порядку здійснення прикордонного і митного контролю при перетині державного кордону між Україною і Російською Федерацією пасажирами швидкісного залізничного сполучення на напрямку Москва - Київ.

За даними відомства, на сьогодні створено п`ять спільних робочих груп з питань організації швидкісного пасажирського сполучення на напрямках Москва - Київ, Москва - Сімферополь, Москва - Кавказ через територію України.

Довідка УНІАН. Роботи з відкриття швидкісного руху на напрямку Москва - Київ і скороченню часу проходження до Сімферополя і Сочі здійснюються з метою реалізації Угоди між Укрзалізницею і ВАТ "РЖД" про спільні дії з організації швидкісного пасажирського руху і розвитку напрямку Москва - Кавказ через Україну, підписаного 14 червня 2010 р.

14 червня 2010 року в Києві президент ВАТ "РЖД" Володимир ЯКУНІН і генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України Михайло КОСТЮК підписали угоду про спільні дії ВАТ "РЖД" і Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо організації швидкісного пасажирського руху.

З метою розвитку швидкісних і високошвидкісних залізничних пасажирських перевезень сторони погодили такий полігон пасажирських перевезень у міжнародному сполученні: Москва – Брянськ – Суземка – Київ; Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Ростов – Адлер і Москва – Курськ – Бєлгород – Харків – Сімферополь, Севастополь, Феодосія.

Як першочерговий напрямок для опрацювання можливості створення високошвидкісної спеціалізованої пасажирської магістралі було визначено напрямок Москва – Київ.