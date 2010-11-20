Міліція затримала чоловіків, які бейсбольними битками побили депутата

Закарпатська міліція затримала чотирьох чоловіків, які вчора вранці в селі Барвінок Ужгородського району скоїли пограбування оселі депутата облради Василя КОВАЧА, який одночасно обіймає посаду голови правління ВАТ "Енергопостачальна компанія Закарпаттяобленерго".

Як повідомили УНІАН, у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час нападу на житло депутата власник оселі був побитий нападниками бейсбольними битками. Крім того, нападники під загрозою предмета схожого на пістолет примусили депутата віддати 200 тис. грн., 10 тис. доларів США, 2 тис. євро та ювелірні вироби, після чого втекли.

"У результаті проведення оперативно-розшукових заходів за скоєння цього злочину через півтори години в місті Мукачево затримано чотирьох місцевих жителів. У затриманих вилучено револьвер системи “Наган”, два газових пістолети, саморобний пістолет та 19 патронів до різної зброї", - зазначили в ДЗГ.