У керівника політпартії вкрали нагородну зброю і значну суму грошей

Працівники міліції Київської області затримали іноземця, який з автомобіля керівника однієї з політичних партії України викрав нагородну зброю, 2,7 тис. дол., 4 тис. грн. і особисті документи.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області поінформували, що у місті Вишгород 19 листопада в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано громадянина однієї з республік колишнього СРСР. У затриманого вилучено частину викраденого у тому числі нагороду зброю.