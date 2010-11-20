У керівника політпартії вкрали нагородну зброю і значну суму грошей
17:21, 20 листопада 2010Суспільство
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Міліція затримала іноземця
Працівники міліції Київської області затримали іноземця, який з автомобіля керівника однієї з політичних партії України викрав нагородну зброю, 2,7 тис. дол., 4 тис. грн. і особисті документи.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Водночас у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області поінформували, що у місті Вишгород 19 листопада в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано громадянина однієї з республік колишнього СРСР. У затриманого вилучено частину викраденого у тому числі нагороду зброю.
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