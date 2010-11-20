Охоронці станції Іллічівськ-Поромна намагались вкрасти 630 літрів спирту

Співробітники УМВС України на Одеській залізниці затримали при розкраданні вантажу двох охоронців вантажного парку залізничної станції Іллічівськ-Поромна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УВС на Одеській залізниці, охоронці були затримані на місці злочину – під час зливання етилового спирту марки «Екстра» з вагону-цистерни, який знаходився разом з іншими вагонами вантажного потягу під їхньою ж охороною.

«Охоронці-розкрадачі мали намір вивезти з території станції Іллічівськ-Поромна 630 літрів спирту, - уточнили в прес-службі, - проте до прибуття наряду міліції встигли наповнити тільки чотири з 32 каністр, місткістю по 30 літрів кожна. Дещо пізніше був затриманий і третій співучасник злочинної групи».

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу за ознаками ч.3 ст.185 КК України, проводиться слідство.