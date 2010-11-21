Суд у Греції засудив українських моряків до 4 років ув'язнення

У неділю суд Кефалінії (Греція) визнав винними в навмисному затопленні вантажного судна в Іонічному морі та забрудненні моря нафтопродуктами шістьох українських моряків і засудив їх до тюремного ув’язнення, повідомляє РІА "Новости". Максимальний вирок у вигляді п`яти років тюремного ув’язнення одержав капітан судна, п`ятеро моряків були засуджені до чотирьох роки в`язниці кожен.

«Я не думаю, що вони винні. Я не думаю, що вони стали б топити судно таким екстремальним способом з ризиком для свого життя», - сказав представник посольства України в Греції.

Судно Christine під прапором Того пливло з албанського порту Дуррес до болгарського Бургас і потонуло 18 листопада поблизу грецького острова Кефалінія. Судно одержало пробоїну під час шторму і затонуло. Уся команда у складі шістьох громадян України залишила судно на рятувальній шлюпці. Після цього моряки з`явилися в управління берегової охорони на півночі острова і повідомили про загибель судна, яке тепер лежить на глибині 45 метрів за одну морську милю від берега Кефалінії.

Берегова охорона не повірила розповіді моряків, і вони були взяті під варту.