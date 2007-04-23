Курортний сезон у Криму відкриють біля пам`ятника Леніну

1 травня в Ялті відкриється курортний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Ялтинській міській раді, цього дня в місті о 10.00 почнеться традиційний святкова хода представників суспільних організацій, політичних партій і трудових колективів від готелю «Ореанда» по Набережній.

О 10.30 біля пам`ятника Леніну почнеться мітинг солідарності. Об 11.00 там же відбудеться урочисте відкриття нового курортного сезону.

Крім того, о 12.00 пройде відкриття другого міського бювету мінеральної води на території комунального санаторію «Київ», а о 13.00 почнеться карнавальна хода творчих колективів Набережною і відкриття V фестивалю творчості народів Криму.

Протягом дня на сцені біля пам`ятника Леніну проходитиме концерт творчих колективів Криму, а о 19.00 на Набережній почнеться концертна програма «Шансон». Після її завершення відбудеться молодіжна дискотека і яскравий феєрверк о 22.00.