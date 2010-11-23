Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ згоден піти у відставку, але не раніше, ніж закінчиться робота над дерегуляцією економіки, тобто через кілька місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

«Я згоден піти у відставку, але дайте я хоча б дерегуляцію закінчу», - сказав він.

За словами М.БРОДСЬКОГО, сьогодні основне завдання комітету – виключити побори з підприємців і громадян, враховуючи всі 11 тис. підприємств, які надають адміністративні послуги, а також створити "єдине вікно".

«Ми пройшли лише 20% шляху з дерегуляції. Ми обіцяємо, що буквально за кілька місяців зменшимо на 90% ті платежі, які сьогодні незаконно збираються з наших громадян», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Паралельно з цим, зазначив він, необхідно вести боротьбу з корупцією.