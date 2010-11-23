Питання з проведенням виборів до ВР у 2011 р. може виникнути знову

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА не виключає, що питання з проведенням виборів Верховної Ради у 2011 році може виникнути знову, якщо парламент не зможе в лютому 2011 року прийняти зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.МАГЕРА висловив сьогодні після засідання, на якому Центральна виборча комісія не змогла оголосити про початок процесу з виборів Верховної Ради 27 березня 2011 року.

"Це питання неминуче виникне, якщо зміни до Конституції не будуть внесені. В такому разі дуже гостро постане проблема саме 27 березня 2011 року. Як з цієї ситуації буде виходити законодавець? Я думаю, буде дуже складне питання в першу чергу для самого законодавця", - сказав А.МАГЕРА.

Водночас заступник голови ЦВК вважає, що зміни до Конституції необов`язково будуть ухвалюватися в першій день наступної сесії Верховної Ради. "Але це те ж питання. Чи будуть вони голосувати 1 лютого, оскільки депутатам ніхто не може вказати голосувати саме 1 лютого, а не 10 лютого або в березні", - додав він.

У свою чергу член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ переконаний, що зміни до Конституції, які планується внести на наступній сесії парламенту, жодним чином не впливають на визначення дати виборів до Верховної Ради та початку виборчого процесу. "В жодний спосіб вони не впливають на питання призначення чергових виборів депутатів. Конституційний строк повноважень Верховної Ради 6-го скликання становить 5 років і він не завершується в 2011 році", - переконаний він.

"Всі розмови навколо дати 27 березня 2011 року як дати чергових виборів народних депутатів носять виключно політичний характер і не мають жодних правових підстав", - підкреслив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

При цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ наголосив, що результати сьогоднішнього голосування в ЦВК щодо оголошення виборчого процесу не пов`язані з висновками Конституційного Суду щодо конституційності законопроекту про подовження строків повноважень Президента та Верховної ради. "Жодним способом не пов`язаний з нещодавнім висновком Конституційного Суду", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада КС визнав конституційним законопроект, яким передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

Водночас згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.