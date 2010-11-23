У Феодосії розбирали снаряд: один загиблий, двоє поранених

У Феодосії внаслідок вибуху снаряду часів війни загинула одна і травмовано двох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, за попередніми даними, вибух стався під час розбирання предмету.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в АР Крим.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.