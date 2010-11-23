Мінагрополітики визнало зростання цін на продукти

В Україні за останню декаду зросли ціни на хліб, борошно, крупи, молочні і м`ясні продукти.

Такі дані щодекадної довідки про зміни середніх рівнів цін на продукти харчування на підприємствах торгівлі і на продовольчих ринках в цілому по Україні станом на 20 листопада 2010 року опубліковані на сайті Міністерства аграрної політики України.

За даними моніторингу цін, який проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 20 листопада 2010 року, порівняно з 10 листопада, середні рівні цін у цілому по Україні підвищилися на хліб житньо-пшеничний - 0,3% (з 3,53 до 3,54 грн. за 1 кг), хліб з борошна вищого гатунку – 0,2% (з 4,41 до 4,42 грн. за 1 кг), борошно вищого гатунку – 0,6% (з 3,19 до 3,21 грн. за 1 кг), вермішель – 0,4% (з 4,85 до 4,87 грн. за 1 кг), крупу гречану – 0,2% (з 11,16 до 11,18 грн. за 1 кг), крупу манну – 0,5% (з 3,89 до 3,91 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на хліб з борошна першого сорту (3,59 грн.) і рис (8,56 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію і продукти її переробки середні рівні цін у цілому по Україні підвищилися на ковбаси варені першого ґатунку - 0,1% (з 28,48 до 28,50 грн. за 1 кг), молоко – 0,5% (з 5,80 до 5,83 грн. за 1 л), сметану – 0,4% (з 15,74 до 15,81 грн. за 1 кг), масло вершкове – 0,4% (з 46,76 до 46,94 грн. за 1 кг), яловичину – 0,1% (з 37,57 до 37,61 грн. за 1 кг), сало – 0,1% (з 19,31 до 19,32 грн. за 1 кг), птицю (кури) – 0,1% (з 18,75 до 18,77 грн. за 1 кг). При цьому ціни знизилися на свинину на 0,1% (з 40,36 до 40,32 грн. за 1 кг), не змінилися на яйця (курячі) і становлять 6,82 грн. за 1 десяток.

На цукор впродовж другої декади листопада 2010 року середній рівень цін у цілому по Україні підвищився на 0,1% (з 8,48 до 8,49 грн. за 1 кг).

На олію соняшникову впродовж досліджуваного періоду середній рівень цін у цілому по Україні підвищився на 0,4% (з 11,08 до 11,12 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на картоплю - 0,5% (з 4,18 до 4,20 грн. за 1 кг) і капусту – 1,1% (з 3,63 до 3,67 грн. за 1 кг).

При цьому знизилися ціни на моркву - 1,1% (з 4,65 до 4,60 грн. за 1 кг).

За даними моніторингу цін, на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на вермішель, ковбаси варені першого гатунку, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, сало, яйця (курячі), картоплю і капусту і зниження їх рівня на яловичину, свинину і птицю (кури).