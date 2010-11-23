Погода на завтра

Завтра в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями. Йтимуть дощі, в Карпатах пройде невеликий дощ та мокрий сніг (в більшості районів західних областей без опадів).

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с, у східній половині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці йтиме дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°. У м. Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.