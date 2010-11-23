30 черкаських вулиць отримають нові назви (список)

30 черкаських вулиць отримають нові назви.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Низку рішень про перейменування й надання назв черкаським вулицям днями ухвалила топонімічна комісія при Черкаському міськвиконкомі. Про надання одній з вулиць міста імені Петра Дубового клопотала Рада організації ветеранів міста Черкаси. Топонімічна комісія вирішила іменем цією людини перейменувати вулицю Лісову. Іншу назву отримає садово-городній кооператив «Дружба» - відтепер він іменуватиметься провулком Трояндовим. Не мали до цього назв і вулиці нового мікрорайону «Поляна», який знаходиться при виїзді з Черкас. Члени топонімічної комісії пропонують вулиці найменувати Калиновою, Каштановою, Липовою і Західною.

Вулиця Червоноармійська може отримати ім’я земляка, видатного українського письменника, драматурга, режисера, поета, перекладача, культурного та громадського діяча Михайла Старицького. Вулиця Ломоносова тримає ім’я земляка, видатного українського художника Данила Нарбута.

Топонімічна комісія проголосувала за повернення й відродження стародавніх назв вулиць міста, які зникли в 1908, 1923, 1926 роках. Так, сучасна вул. Вербовецького може називатись Монастирською, Горького – Зеленою, Добровольського – Сінна, Ільїна – Надпільна, Калініна – Нижня Горова, Котовського – Білозірська, Мечникова – Горова, Орджонікідзе – Заводська, Піонерська – Митницька, Рози Люксембург – Гуржіївська, Сєдова – Новопречистинська, Толстого – Солом’янська, Фрунзе – Верхня Горова, Ціолковського – Південна, Дзержинський узвіз – Білоцерківський, Островського – Старособорний, Пушкіна – Дубіївський, Юнацький провулок – Заячий, Бєлінського – Кузубівський, Герцена – Хижняківський, Енгельса – Клименківський, Чкалова – Гордіїв.

Остаточне рішення щодо перейменування вулиць у Черкасах ухвалюватимуть депутати міської ради.