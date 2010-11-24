Навіщо громадянам України угорські паспорти?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що видача паспортів Угорщини громадянам України суперечить українському законодавству, яке не передбачає можливості перебування громадян у подвійному громадянстві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Верховної Ради України, про це В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі з Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ.

Зокрема, під час обговорення питання щодо набуття з 1 січня 2011 року чинності Закону Угорської Республіки "Про внесення змін до Закону Угорської Республіки 1993 року LV. Про угорське громадянство", який дозволяє іноземцям угорського походження, що постійно проживають на території суміжних з Угорщиною країн, у тому числі на території України, набувати громадянство Угорської Республіки за спрощеною процедурою, В.ЛИТВИН зазначив, що це питання потребує детального вивчення та консультацій.

Голова ВР повідомив угорському Президентові, що українське законодавство, зокрема, Конституція України, не передбачає подвійного громадянства. При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що більшість людей, які прагнуть отримати друге громадянство, роблять це для того, аби вільно пересуватися через кордон. "Якщо цю проблему буде розв’язано, зникне і необхідність в отриманні подвійного громадянства", - переконаний він.

У цьому контексті сторони позитивно оцінили План дій щодо запровадження безвізового режиму для України з країнами ЄС, ухвалений на саміті Україна-ЄС 22 листопада. За словами В.ЛИТВИНА, це рішення "допоможе зняти бар’єри для вільного пересування наших громадян, а також вирішити багато інших питань".

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН 23-24 листопада відвідує з офіційним візитом Угорську Республіку. Програмою візиту також передбачені зустрічі В.ЛИТВИНА з віце-прем’єр-міністром Угорщини Жолтом ШЕМ`ЄНЕМ та з представниками української громади Угорщини.