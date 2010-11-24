На базі Київського університету буде створено науковий парк

На базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка буде створено науковий парк.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні установчі документи підписали 23 листопада керівники дванадцяти академічних інститутів, серед яких – інститути геохімії, електрозварювання, мікробіології, радіологічної хімії, прикладної та теоретичної фізики, університету харчових технологій тощо.

За словами ректора Київського університету, президента новоутвореної установи Володимира ГУБЕРСЬКОГО, створення спільно з НАН України корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка» сприятиме найбільш ефективному використанню університету як міжнародного науково-навчального центру.

Створення наукового парку також сприятиме формуванню нових робочих місць, працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, розвитку інноваційних інфраструктур і головне – поліпшить умови для залучення інвестицій.

«Такі наукові парки - це, перш за все, стимул для того, щоб у них концентрувалися зусилля з одного боку - науковців, а з іншого – інвесторів», – сказав на церемонії підписання установчих документів заступник міністра освіти та науки України Євген СУЛИМА.

За його словами, враховуючи те, що держава не є засновником корпорації, жодного бюджетного фінансування проекту не передбачено. Проте на державному рівні було забезпечено повне сприяння цій організації, так, Законом України «Про наукові парки» передбачено певні податкові преференції його учасникам, зокрема, нижчі ставки при ввезенні необхідного обладнання.

За словами Є.СУЛИМИ, лабораторії державних університетів не мають права займатись підприємницькою діяльністю і тому інвестори не можуть напряму надавати їм кошти. У разі використання госпрозрахунку, після отримання грошей в касу вищого навчального закладу, з неї вираховують кошти на комунальні послуги тощо, і безпосередньо науковому працівнику залишається дріб’язок, й це не стимулює вченого до роботи.

«В технопарках ситуація інша. Там вже йде розрахунок, там створюється підприємство, конкретний проект, в якому це все враховується і потім фінансується. І лише учасники цього проекту якраз і отримують прибутки за виконану роботу», – підкреслив Є.СУЛИМА.

У свою чергу, В.ГУБЕРСЬКИЙ підсумував: «В таких складних умовах, у тому числі фінансових, потрібно об’єднувати наші зусилля, наших науковців і держави».