Кучма висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Бориса Єльцина

Колишній Президент України Леонід КУЧМА у зв’язку зі смертю Бориса Єльцина висловив співчуття Президенту РФ Володимиру ПУТІНУ, усьому народу Росії, рідним та близьким екс-президента Росії.

«Пішов з життя видатний діяч сучасності, з ім’ям якого пов’язана ціла епоха. Він стояв біля витоків боротьби за нову Росію, був благородною та мужньою людиною, його діяльність сприяла появі на карті світу незалежної Росії”, - йдеться у співчутті, повідомили УНІАН у прес-службі Президентського фонду Л.КУЧМИ «Україна».

За словами ЛКУЧМИ, підтримку Б.Єльцина “ми відчували всі ці роки. Разом з нами він радів нашим успіхам і, як свої, переживав наші негаразди”.

“Завжди вважав Бориса Миколайовича своїм соратником і однодумцем, - зазначає Л.КУЧМА. - Він ніколи не зраджував своїм переконанням, твердо і послідовно відстоював високі ідеали свободи та демократії”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня 2007 р., в Москві на 77-му році життя помер перший Президент Росії Борис Єльцин. Причиною смерті стала зупинка серця.

Б.Єльцин достроково пішов у відставку наприкінці другого терміну свого президентства - напередодні 2000 року. Він залишив виконуючим обов`язки глави держави Володимира ПУТІНА, який через кілька місяців, в березні 2000 року, був обраний Президентом Росії.