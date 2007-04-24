Як горіла Шулявка (фоторепортаж)

У Києві пожежу, що виникла біля приміщення станції метро “Шулявська”, ліквідовували підрозділи Державної пожежної охорони в складі 26 відділень на основній та спеціальній техніці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Шевченківському районі по проспекту Перемоги, 48А, біля будівлі станції метро "Шулявська" в торговельних наметах ПП "Ольга + М" виникла пожежа, з розповсюдженням вогню на торговельні намети ринку "Каштан" товариства "Амаркорд-Алекс" та кафе "Ремі" ПП "Халяль", яке розташоване на другому поверсі будівлі станції метро "Шулявська".

Внаслідок пожежі згоріло тентоване покриття та речі в наметах ПП "Ольга + М" на площі 80 м2, металокаркасні намети з речами на ринку "Каштан" товариства "Амаркорд-Алекс" на площі 500 м2, вогнем пошкоджено рами, меблі, обладнання кафе "Ремі" ПП "Халяль" на площі 60 м2 та 1 особа постраждала, яку з отруєнням продуктами горіння в стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги.

Для запобігання травмування людей, під час гасіння пожежі, станція метро "Шулявська" була закрита на вхід та вихід, потяги через станцію проходили транзитом.

При гасінні пожежі з кафе "Ремі" рятувальниками, за допомогою висувних драбин, врятовано 8 осіб.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків від пожежі встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.

Фото Олександра Синиці, Анатолія Кизлова