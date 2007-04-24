Кільчицька вимагатиме заборонити торгівлю під мостами
Через етнічні «розборки»?
На найближчій сесії Київради, яка запланована на 26 квітня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА порушуватиме питання про заборону торгівлі під мостами в Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про те, які заходи вживатимуться міською владою у зв`язку з вчорашньою великою пожежею біля станції метро «Шулявська», внаслідок чого сильно постраждав міст через проспект Перемоги, а також вхід у метро.
І.КІЛЬЧИЦЬКА відзначила, що підприємці, які там торгують, мають всі необхідні дозволи і інші документи на оренду землі під мостом згідно з рішенням Київради від 2004 р. І доки Київрада не перегляне це рішення, торгівля і періодичні «розборки» там триватимуть.
«Там є рішення сесії, належним чином оформлена оренда землі і видані всі ліцензії. Після того, як там розгорнулася торгівля, етнічні «розборки» між представниками кавказьких національностей і африканських країн, скандали, хуліганські витівки по відношенню один до одного виникають постійно. Вони виникали і при старій владі», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.
І підтвердженням цього, за її словами, є документи, які є в управлінні торгівлі, керівництво якого працювало ще при старій владі.
«Зрозумівши, яку помилку зробили депутати, ухваливши рішення про дозвіл торгівлі під цим мостом, і про дозвіл на оренду землі, стара влада намагалася це рішення сесії скасувати і готувала документи», - сказала вона, водночас повідомивши, що сесія це не прийняла, тому що «жодне центрове місце в Києві без участі депутатів будь-яких скликань не обходилося».
І.КІЛЬЧИЦьКА повідомила, що два тижні тому написала доповідну записку на ім`я мера Леоніда ЧЕРНІВЕЦЬКОГО, і він дав відповідне доручення управлінню земельних ресурсів, управлінню торгівлі, щоб найближчої сесії питання підготувати і винести на розгляд.
«Але за процедурою на 26 квітня це не встигають винести. Але коли я у четвер докладатиму з іншого питання, я обов`язково зверну увагу депутатів, і зараз йдеться не тільки про цей міст, але й про міст у Святошині і ще в декількох місцях, де йде торгівля. На жаль, розігнати її, як ми це зробили на Хрещатику, цивілізованим або навіть нецивілізованим способом, неможливо без рішення Київради», - відзначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.
При цьому вона висловила надію, що кияни підтримають це рішення сесії, оскільки йдеться про їхнє життя і безпеку. А крім того, як зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, ремонт обгорілого моста здійснюватиметься за рахунок міського бюджету, а не за гроші підприємців.
«Природно, що з ремонту моста вся тяжкість ляже на місто, на «Київавтодор» і ті комунальні підприємства і управління, які займаються цими роботами. Ні від підприємців, від тих, хто там орендує землю, ми нічого не одержимо», - сказала вона, додавши, що ремонтні роботи необхідно починати проводити невідкладно, «вже сьогодні».