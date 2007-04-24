Кільчицька вимагатиме заборонити торгівлю під мостами

На найближчій сесії Київради, яка запланована на 26 квітня, заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА порушуватиме питання про заборону торгівлі під мостами в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила сьогодні на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів про те, які заходи вживатимуться міською владою у зв`язку з вчорашньою великою пожежею біля станції метро «Шулявська», внаслідок чого сильно постраждав міст через проспект Перемоги, а також вхід у метро.

І.КІЛЬЧИЦЬКА відзначила, що підприємці, які там торгують, мають всі необхідні дозволи і інші документи на оренду землі під мостом згідно з рішенням Київради від 2004 р. І доки Київрада не перегляне це рішення, торгівля і періодичні «розборки» там триватимуть.

«Там є рішення сесії, належним чином оформлена оренда землі і видані всі ліцензії. Після того, як там розгорнулася торгівля, етнічні «розборки» між представниками кавказьких національностей і африканських країн, скандали, хуліганські витівки по відношенню один до одного виникають постійно. Вони виникали і при старій владі», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

І підтвердженням цього, за її словами, є документи, які є в управлінні торгівлі, керівництво якого працювало ще при старій владі.

«Зрозумівши, яку помилку зробили депутати, ухваливши рішення про дозвіл торгівлі під цим мостом, і про дозвіл на оренду землі, стара влада намагалася це рішення сесії скасувати і готувала документи», - сказала вона, водночас повідомивши, що сесія це не прийняла, тому що «жодне центрове місце в Києві без участі депутатів будь-яких скликань не обходилося».

І.КІЛЬЧИЦьКА повідомила, що два тижні тому написала доповідну записку на ім`я мера Леоніда ЧЕРНІВЕЦЬКОГО, і він дав відповідне доручення управлінню земельних ресурсів, управлінню торгівлі, щоб найближчої сесії питання підготувати і винести на розгляд.

«Але за процедурою на 26 квітня це не встигають винести. Але коли я у четвер докладатиму з іншого питання, я обов`язково зверну увагу депутатів, і зараз йдеться не тільки про цей міст, але й про міст у Святошині і ще в декількох місцях, де йде торгівля. На жаль, розігнати її, як ми це зробили на Хрещатику, цивілізованим або навіть нецивілізованим способом, неможливо без рішення Київради», - відзначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

При цьому вона висловила надію, що кияни підтримають це рішення сесії, оскільки йдеться про їхнє життя і безпеку. А крім того, як зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА, ремонт обгорілого моста здійснюватиметься за рахунок міського бюджету, а не за гроші підприємців.

«Природно, що з ремонту моста вся тяжкість ляже на місто, на «Київавтодор» і ті комунальні підприємства і управління, які займаються цими роботами. Ні від підприємців, від тих, хто там орендує землю, ми нічого не одержимо», - сказала вона, додавши, що ремонтні роботи необхідно починати проводити невідкладно, «вже сьогодні».