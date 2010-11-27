У наметовому містечку на Майдані побилися двоє чоловіків

Сьогодні вранці в наметовому містечку на Майдані Незалежності в Києві побилися двоє учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Києві, інформація про інцидент надійшла о 7.20 до чергової частини Шевченківського райуправління міліції від лікарів швидкої допомоги.

Міліцейський патруль, що виїхав на місце події, з`ясував, що суперечка між жителем Жмеринського району Вінницької області, 1956 р.н., і жителем Боярки Київської області, 1977 р.н., переросла в бійку, в результаті якої старший із чоловіків одержав травми м`яких тканин обличчя. Є підозра, що в нього зламано перенісся.

Обох для більш детального з`ясування обставин доставили в територіальний відділ міліції №4. Через певний час старшого чоловіка відпустили. Йому також видано направлення на проходження судмедекспертизи.

Другий чоловік залишається у відділенні міліції, й залежно від результатів експертизи, не виключають у главку, проти нього може бути порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство». При цьому в ЦГЗ зазначили, що затриманий раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема, за хуліганство.