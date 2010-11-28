Росія спробує одержати колишній крейсер "Україна" за ціною металобрухту

Росія хотіла б одержати за ціною металобрухту колишній крейсер «Україна».

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив головний редактор російського журналу «Национальная оборона» Ігор КОРОТЧЕНКО.

«Для Росії найбільш прийнятна ціна металобрухту. Можливо, ЯНУКОВИЧ проявить здоровий глузд і натомість одержить якісь преференції в інших аспектах російсько-української співпраці», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

Він зазначив, що це питання домовленостей вже між президентами України і РФ Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Росія, безумовно, намагатиметься опустити ціну й купити цей крейсер за ціною металобрухту», - сказав експерт.

Він нагадав, що свого часу авіаносець «Горшков» був проданий Індії за один долар, при цьому Росія одержала бонус як контракт на модернізацію.

Як зазначив І.КОРОТЧЕНКО, Росія одержувала стратегічні бомбардувальники, крилаті ракети з України «в рамках якихось погашень газових і нафтових боргів».

«Можливо, і тут знайдеться якийсь варіант, щоб одержати цей корабель без оплати живими грошима, але натомість надати Україні якісь бонуси економічного плану. Якими вони будуть? Думаю, за наявності доброї волі й бажання Росії одержати цей корабель сторони домовляться», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президенти України і РФ В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна». Говорячи, зокрема, про перспективи співпраці у сфері суднобудування, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що глави держав домовилися про добудову за допомогою російської сторони крейсера «Україна», що знаходиться в Миколаєві на Суднобудівному заводі імені 61-го комунара.

Верховна Рада 6 липня скасувала постанову про присвоєння ракетному крейсеру назви “Україна”. Як наголошувалося в пояснювальній записці до постанови, з урахуванням того, що добудова й прийняття ракетного крейсера до складу ВМС України не передбачені, недоцільно, щоб крейсер носив назву “Україна”.

Ракетний крейсер був закладений на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-Морського флоту СРСР й спущений на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинено. У 1999 році було укладено новий контракт із Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-Морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.