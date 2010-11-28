У Херсоні закидали банками з червоною фарбою пам’ятник Леніну

У Херсоні невідомі закидали банками з червоною фарбою пам’ятник Володимиру Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вночі невідомі кинули кілька банок з червоною фарбою у монумент В.Леніна, встановлений на центральній площі обласного центра – площі Свободи перед будівлею облдержадміністрації.

Хулігани поцілили в центр фігури вождя.

Наразі комунальні служби міста намагаються відмити пам’ятник, але фарба на основі розчинників і відтирається погано.

Представники правоохоронних органів на місці події поки що не коментують інцидент.