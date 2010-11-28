На Майдан вирушають 2 тисячі підприємців із Львівщини

Сьогодні 2 тис. підприємців з Львова, Дрогобича, Стрия, Сокаля, Самбора вирушать до Києва для участі у всеукраїнській акції протесту, під час якої вимагатимуть від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор акції протесту підприємців Львівщини Ігор ШАПОВАЛЕНКО.

«Нам практично заблокували можливість виїхати до Києва автобусами, тому ми сьогодні вирушаємо 1000-1200 чоловік залізничним транспортом, і близько 800 представників малого і середнього бізнесу області зголосилися поїхати власним автотранспортом», - поінформував І.ШАПОВАЛЕНКО.

Він також наголосив, що підприємці, «попри обіцянки Адміністрації Президента, що ЯНУКОВИЧ накладе вето на кодекс, не вірять цьому і масово вирушають до Києва, щоб завтра своєю присутністю на Майдані змусити главу держави накласти вето».

Також завтра підприємці мають намір провести акцію протесту у центрі Львова та біля приміщення обласної податкової адміністрації.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документ викликав суспільне обурення, масові акції протесту триваються по всій Україні.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу. Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

25 листопада перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців заявила, що найближчими днями експертна група, створена в Адміністрації Президента, підготує аналіз Податкового кодексу для В.ЯНУКОВИЧА, щоб він зміг ухвалити рішення щодо цього документа.

27 листопада В.ЯНУКОВИЧ відвідав наметове містечко на Майдані, поспілкувався з підприємцями і не виключив, що заветує Податковий кодекс.