Жителі Умані отримуватимуть воду одну годину вранці та одну ввечері
02:59, 29 листопада 2010Суспільство
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Комунальне підприємство підрахувало борги
Комунальне підприємство ”Уманьводоканал” скоротило час подачі води жителям міста Умані Черкаської області з 3-х до 2-х годин на добу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор КП ”Уманьводоканал” Артем ТАРАСЕНКО.
За його словами, відтепер воду подаватимуть жителям 100-тисячного міста вранці і ввечері по одній годині. Причиною такого кроку називають борги уманчан за спожиту воду, які вже сягнули 7 млн. грн.
Вода в Умань подається водогоном з річки Рось за 150 км з міста Біла Церква Київської області.
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