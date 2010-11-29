У Львові застрелили сина директора ринку

Сьогодні близько 17.00 на території одного з найбільших продовольчих ринків у центрі Львова невідомий застрелив 27-річного сина директора ринку «Привокзальний», який працював на цьому ж ринку менеджером.

Про це УНІАН повідомило компетентне джерело в правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовника агентства, невідомий віком приблизно 40 років зайшов у службовий кабінет менеджера, який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі ринку і, витягнувши з целофанового пакету пістолет, здійснив два постріли в голову менеджера, вигукуючи: «На, получай». Під час скоєння вбивства у службовому кабінеті перебувала ще одна співробітниця ринку, яка не постраждала.

Завдавши смертельні постріли, вбивця вийшов з приміщення і зник у натовпі на ринку.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група. Марка зброї, а також обставини вбивства і мотиви з’ясовуються.