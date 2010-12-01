Одесит убив свою матір за намагання перевиховати

У чергову частину Одеського міського УВС з`явився з повинною житель міста, котрий зізнався в убивстві своєї літньої матері, котра, за його словами, намагалася його «перевиховати із застосуванням сили».

Як повідомили сьогодні УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС України в області, після виїзду на місце події оперативники виявили труп жертви в поліетиленовому мішку в підвалі будинку, куди його виніс із квартири злочинець і присипав листям.

З`ясувалося, що трагедія сталася ще 11 листопада, коли син «повернувся додому п`яним, що й стало причиною чергового конфлікту між ним і матір`ю. Проте цього разу сварка закінчилася трагедією: схопивши зі столу кухонний ніж, син-п`яниця штовхнув матір у ванну кімнату і вдарив ножем в шию. І, навіть коли вона померла, продовжував шаленіти. Коли ж протверезів, вирішив заховати труп у підвалі».

Стосовно вбивці порушено кримінальну справа за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу (навмисне вбивство).

У ЦГЗ зазначили, що це вже другий випадок за останній час, коли жертвою вбивці стає його мати. Минулого тижня місцеві оперативники затримали на житловому масиві Котовського злочинця, котрий убив осколком пляшки свою матір, яка відмовилася віддати йому мобільний телефон для подальшого продажу на ринку. Під час розслідування злочинець був викритий і також затриманий міліцією.