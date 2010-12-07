Убивцям офіцера УБОЗ Єрохіна дали від 10 до 15 років

Вироком Апеляційного суду Києва 6 грудня засуджено п’ятьох громадян, серед яких троє колишніх співробітників податкової міліції, пенсіонер органів внутрішніх справ та водій таксі, за вбивство начальника відділу ГУБОЗ МВС України полковника міліції Романа Єрохіна у складі озброєної банди та інші злочини.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА.

За її даними, суд погодився з обґрунтованістю позиції державного обвинувача прокуратури столиці щодо кримінально-правової кваліфікації дій співучасників злочинів.

Винним призначено тривалі строки позбавлення волі. Відповідно, пенсіонера МВС засуджено до 15 років позбавлення волі, двоє податківців отримали по 14 років позбавлення волі, ще один податківець – 12 років позбавлення волі, водій таксі – 10 років позбавлення волі, поінформувала М.МУШКА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2006 року у Києві зник без вісти колишній співробітник Донецького УБОЗ, на той час чинний начальник підрозділу боротьби з незаконною конвертацією грошових коштів УБОЗ України Р.Єрохін. В УБОЗ Донецької області він займався виявленням центрів конвертації. До Києва був переведений у лютому 2006 року після того, як з’явилися підстави вважати, що йому загрожує небезпека через розслідування ним ряду справ про великі центри конвертації.

20 серпня 2006 року в одному з районів Київської області було знайдене тіло Р.Єрохіна. Через декілька днів міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника – колишнього працівника УБОЗ Вадима КЛІКОВСЬКОГО, який переховувався на території Тернопільської області.

Крім того, 12 жовтня 2006 року МВС України оголосило в міждержавний розшук колишнього співробітника ДПА м. Києва Сергія БІДУ, якого звинувачували у здійсненні вбивства Р.Єрохіна. С.БІДА був виявлений в російському місті Тула. Згодом його було затримано і 23 січня 2007 року екстрадовано в Україну.