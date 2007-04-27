У Києві пройдуть дві міжнародні виставки собак

28 квітня (субота) 17-00 - У Києві відбудуться міжнародні виставки собак “Україна-2007” та “Каштани Києва – 2007”. Організатор – Кінологічний Союз України. В рамках виставок відбудеться Національне вечірнє супер шоу гранд-при чемпіонів “Злато Скифів - 2007” (НК “Експоцентр України”, просп. Академіка Глушкова 1, пав. 17, 19). Телефони: 259-39-89, 8-039-493-1949, e-mai: media@ksu.com.ua.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter